Ucraina-Russia, ultime news sulla guerra

Gennaio 16, 2023

Your browser does not support the video tag.

Continua a salire il bilancio dell’attacco missilistico della Russia che ha colpito un condominio a Dnipro, in Ucraina. Ma Mosca continua a negare l’attacco. Il portavoce del Cremlino Peskov: “Le forze armate russe non colpiscono edifici residenziali”.

Gli Stati Uniti nel frattempo hanno dato il via a un programma di addestramento militare avanzato delle forze armate dell’Ucraina. A darne notizia il generale Mark A. Milley, presidente dei capi di stato maggiore congiunti degli Stati Uniti, affermando che l’addestramento è iniziato ieri presso l’area di Grafenwoehr in Germania e continuerà per cinque o sei settimane.