Ottobre 27, 2022

Your browser does not support the video tag.

Ancora raid russi in Ucraina, nelle regioni di Kiev e di Zaporizhzhia. Mentre le autorità russe hanno denunciato un attacco con drone contro la centrale elettrica di Balaklava, in Crimea. Da parte sua Vladimir Putin parla di “elevato rischio” di una guerra nella regione e nel mondo e gli Usa accelerano i piani per aggiornare il dispiegamento di nuove bombe nucleari nelle basi Nato e in Europa.