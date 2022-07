Luglio 14, 2022

Sono oltre 20, di cui 3 bambini, le vittime dell’attacco russo al centro della città ucraina di Vinnytsia. Una quarantina i dispersi. “Metteremo sotto processo i criminali di guerra russi per ogni goccia di sangue e ogni lacrima degli ucraini”, ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.