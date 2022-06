Giugno 7, 2022

Sale la tensione tra Russia e Occidente. Dopo le minacce di Putin di colpire nuovi obiettivi in Ucraina in caso di forniture di missili a lungo raggio a Kiev, oggi il vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, Dmitry Medvedev, ha attaccato l’Occidente: “Li odio. Sono bastardi e degenerati. Vogliono la morte per noi, per la Russia. E finché sarò vivo farò il possibile perché spariscano”.