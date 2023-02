Ucraina, WSJ: “Cina aiuta Russia nella guerra”

Febbraio 5, 2023

La Cina sta fornendo a Mosca la tecnologia di cui ha bisogno nella guerra contro l’Ucraina, bypassando le sanzioni internazionali. Lo scrive il Wall Street Journal.

La Germania ha raccolto prove di crimini di guerra in Ucraina: lo ha detto – ripreso dal Guardian – il procuratore generale tedesco Peter Frank in un’intervista al giornale tedesco Welt am Sonntag nella quale ha sottolineato che esistono le premesse per un processo a livello internazionale. “Attualmente – ha aggiunto il procuratore – ci stiamo concentrando sulle uccisioni di massa a Bucha e sugli attacchi contro le infrastrutture civili ucraine”.