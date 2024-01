Ucraina, Zelensky: “Ue sblocchi aiuti”

Gennaio 30, 2024

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha ribadito “l’importanza” di “sbloccare” i 50 miliardi di euro promessi dall’Unione Europea, confidando che ciò consentirà di inviare un “segnale importante” agli altri partner internazionali, da cui Kiev è economicamente dipendente per affrontare l’aggressione russa.