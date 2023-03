Marzo 24, 2023

“Essere stata eletta presidente dell’Udicon, mi riempie di orgoglio. Nei prossimi 5 anni continueremo con le battaglie che abbiamo già intrapreso negli anni”. Così Martina Donini, a margine della sua elezione a presidente dell’Udicon tenutasi nel corso della quarta Assemblea Nazionale dell’Unione per la Difesa dei Consumatori: “Next Generation Consumers – Il lavoro di oggi, il futuro di domani”.