Ue, attesa per oggi proposta riforma patto stabilità

Aprile 26, 2023

La Commissione europea annuncerà oggi la sua proposta ufficiale di riforma del Patto di stabilità. “Le cose sono sul giusto binario”, ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Valdis Dombrovskis. “Uno degli ultimi equilibri da trovare – ha continuato – era da una parte dare più flessibilità agli Stati membri, con un enforcement più forte, ma dall’altra preservare la trasparenza e il trattamento paritario degli Stati membri, e qui è intervenuta la discussione su un parametro numerico. Spero che abbiamo raggiunto una soluzione equilibrata”.