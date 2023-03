Ue-Cina, Von der Leyen: “Rivedere le relazioni con Pechino”

Marzo 30, 2023

Rivedere, almeno in parte, le relazioni euro-cinesi adottando anche strumenti che possano vietare investimenti europei nel paese. E’ quanto ha proposto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un discorso a Bruxelles, spiegando che “non si tratta di rompere le relazioni con il paese asiatico ma di rivedere al ribasso l’impegno politico ed economico con Pechino”. Alla base ci sarebbe il cambio di atteggiamento della Cina sul fronte internazionale. Von der Leyen, che sarà in Cina la settimana prossima insieme al presidente francese Emmanuel Macron, ha chiesto poi a Pechino di lavorare perché in Ucraina si arrivi ad una pace “giusta”