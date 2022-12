Dicembre 9, 2022

Your browser does not support the video tag.

Quattro persone, tra cui un ex europarlamentare italiano, sarebbero state fermate nell’ambito di un’inchiesta della magistratura belga su un’organizzazione, secondo il quotidiano ‘Le Soir’, “sospettata di ingerenza nella politica Ue e di corruzione da parte del Qatar”.