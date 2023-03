Marzo 8, 2023

In vista della disattivazione della clausola generale di salvaguardia, “non avrebbe senso tornare semplicemente ad applicare le regole esistenti, come se nulla fosse accaduto”. Lo dice il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni a Bruxelles. “Dobbiamo riconoscere la nuova realtà post-pandemia e quella di una guerra in corso in Europa. E, soprattutto, dobbiamo riflettere sul fatto che è in fase di elaborazione un’importante revisione di queste norme”.