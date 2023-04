Uefa, Ceferin confermato presidente fino al 2027

Aprile 5, 2023

Aleksander Ceferin è stato confermato presidente della Uefa per altri quattro anni, fino al 2027. Il 55enne sloveno, unico candidato al 47° congresso ordinario della Federcalcio europea che si è svolto a Lisbona, è stato eletto per acclamazione. “Non dobbiamo dimenticare gli errori del passato e dobbiamo rimanere sempre umili”, ha detto Ceferin che poi ha lanciato un nuovo affondo alla Superlega: “Nello spazio di pochi mesi si è trasformata in un personaggio di Cappuccetto rosso, un lupo vestito da nonna che ti vuole mangiare”.