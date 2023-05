Maggio 7, 2023

Nuovo blitz degli attivisti di Ultima Generazione a piazza Navona a Roma. Quattro persone hanno versato carbone vegetale diluito in acqua nella Fontana dei Quattro Fiumi a piazza Navona. Un’iniziativa, fanno sapere, “per lanciare l’allarme sul futuro nero che attende l’umanità e che si sta già manifestando con siccità e alluvioni sempre più frequenti”. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine.