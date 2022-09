Agosto 31, 2022

Sono 760 i casi di vaiolo delle scimmie confermati in Italia, ovvero 20 casi in più rispetto alla rilevazione precedente del 26 agosto. Lo indica il sistema di sorveglianza del ministero della Salute con Regioni e Province autonome. Sono 205 i contagi collegati a viaggi all’estero, età media è di 37 anni e sono 749 i maschi contagiati, 11 le donne. La Regione con il maggior numero di casi, 322, è la Lombardia, segue il Lazio con 138, l’Emilia Romagna con 75, il Veneto con 53 e la Toscana con 38.