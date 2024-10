Vianello (Federazione A.L.I.Ce.), importante dopo ictus avere informazioni giuste, anche su spasticità

28 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

Il presidente della Federazione A.L.I.Ce. Italia, per noi importante la gestione dell’evento acuto nei tempi giusti per salvare neuroni nel nostro cervello, e poi capire strada giusta da seguire per gestire questo effetto collaterale invasivo. L’ictus è la terza causa di morte nel nostro Paese e la prima di invalidità e disabilità. In Italia ci sono 1 milione di persone vive dopo un ictus, con le sue conseguenze per tutta la vita. Il sistema Italia deve trovare la soluzione.