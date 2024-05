Vignola (CESVI): “Case del Sorriso per affiancare le famiglie nel percorso educativo”

30 Maggio 2024

Your browser does not support the video tag.

“Lavoriamo anche con i giovani all’interno del gruppo dei pari, proprio per evitare che ci sia stigma rispetto a questa problematica e proprio per costruire delle comunità che siano quanto più solidali fra loro e per evitare fenomeni come per esempio il bullismo”. Così Roberto Vignola, vice direttore generale Fondazione Cesvi spiega l’operato della Fondazione che attenziona casi di “maltrattamento e incuria”. Vignola è stato intervistato a valle della conferenza organizzata a Milano da CESVI e Dixan dal titolo ‘Oltre la superficie: Analisi e proposte per combattere la Povertà di igiene’.