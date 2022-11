Ottobre 31, 2022

Your browser does not support the video tag.

Ha fatto tappa a Rivoli , provincia di Torino, “Innamorati di Te”, progetto itinerante di Codere Italia sul tema della violenza di genere.

Il femminicidio, e più in generale la violenza di genere, è ormai da tempo un elemento predominante nelle pagine di cronaca nera. A questi fenomeni si accompagnano tutta una serie di cosiddetti reati spia, come gli atti persecutori, i maltrattamenti contro familiari e conviventi e le violenze sessuali.