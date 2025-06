We make future, solo l’occhio critico umano può difenderci dalle fake news

6 Giugno 2025

“L’intelligenza artificiale sa creare le fake news. Ora dobbiamo capire se riuscirà anche a difenderci dalle fake news. Dal mio punto di vista non sarà in grado di farlo per un semplice motivo, perché i sistemi si rincorrono tra di loro. Quindi a livello tecnologico, una volta che un algoritmo capisce che quello è fake, ci sarà un altro algoritmo che dirà che non lo è. Quindi non dobbiamo fare troppo affidamento sulla tecnologia. La cosa molto importante, invece, siamo noi.” Sono le Parole di Giorgio Taverniti Tech Educator Search On intervenuto al We Make Future di Bologna durante un panel su intelligenza artificiale e Fake News. “Più che difenderci dall’intelligenza artificiale che crea le fake news, io direi solo dalle fake news. Ora, l’AI sta semplicemente accelerando, creando molti contenuti. Noi dobbiamo capire come avere spazio e tempo, quando vediamo qualcosa, di guardarlo con occhio critico. Il problema è molto più umano che tecnologico”.