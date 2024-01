Welfare aziendale, Palermo (Pluxee): “Asset fondamentale, serve ancora education a imprese”

Gennaio 26, 2024

“Pluxee è il nuovo nome di Sodexo Benefits & Rewards services, è un progetto globale con una nuova identità che ci vuole posizionare in maniera moderna e innovativa. Il mondo del lavoro in Italia si conferma complesso e il welfare aziendale è un asset fondamentale, c’è ancora tanta education da fare. La nostra mission è accompagnare le aziende in un percorso virtuoso di maggiore adozione di queste risorse.” Ha dichiarato il CEO di Pluxee Italia Tommaso Palermo a margine dell’evento “Welfare day” organizzato da Comunicazione Italiana in collaborazione con Pluxee.