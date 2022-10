Welfare Day: Palermo (Sodexo), “Con Sodexo Multi, aziende combattono caro vita e inflazione”

Settembre 29, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Sodexo Multi è uno strumento digitale che permette all’utente di utilizzare benefit che danno alle aziende la possibilità di erogare benefici tangibili utili a combattere il caro vita e l’inflazione”. Così il sales director di Sodexo Benefits and Rewards Services, Tommaso Palermo, a margine della prima edizione del Welfare Day promossa in collaborazione con Comunicazione Italiana. “Le nostre soluzioni digitali permettono agli utenti di godere di un servizio capillare sul territorio italiano”, ha continuato.