Marzo 31, 2023

Your browser does not support the video tag.

Western Union ha annunciato il lancio in Italia di Western Union Digital Banking, la sua nuova app integrata per il digital banking e il trasferimento internazionale di denaro. Come offerta di lancio, l’azienda offre un tasso di interesse iniziale del 6% ai titolari di account Premium. Saranno presentate ulteriori offerte e vantaggi per i clienti nelle prossime settimane.