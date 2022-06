Giugno 16, 2022

Il Parco Nazionale di Yellowstone, il più antico del mondo e uno dei più visitati degli Stati Uniti, è stato chiuso a causa delle inondazioni e delle frane scatenate dalle forti piogge. Le chiusure arrivano proprio mentre Yellowstone si stava preparando per celebrare il suo 150° anniversario e e i commercianti locali speravano su un rimbalzo dopo le restrizioni di viaggio del Covid-19 nelle ultime due estati.