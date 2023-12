Zelensky: “Ingresso Ucraina in Ue è priorità”

Dicembre 10, 2023

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky definisce “una priorità” l’ingresso del suo Paese nell’Ue e spinge sulla preparazione dei negoziati. La moglie Olena Zelenska ha intanto lanciato un appello affinché il mondo continui a supportare Kiev nella guerra contro Mosca. Per il ministero degli Esteri russo, una pace duratura sarà però possibile solo se Kiev accetterà le nuove realtà territoriali, sottolineando che Mosca è pronta per i negoziati.