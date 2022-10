Ottobre 26, 2022

Your browser does not support the video tag.

Si è aperto oggi a Milano Lease2022, il Salone del Leasing organizzato da Newton e Assilea (Associazione italiana leasing), giunto alla sua quinta edizione. Come spiega Luca Ziero, Direttore generale di Assilea, il 2022 si sta configurando come un anno estremamente positivo per il settore del leasing, che segna un +8,7%, e questo dato, che conferma il trend positivo osservato nel 2021, fa ben sperare anche il futuro.