Vertice nella residenza di Rutte, Meloni: “Sostegno a Kiev per una pace giusta”

È durato circa tre ore il vertice tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e una rappresentanza dei membri europei dell’Alleanza – tra cui l’Italia – tenutosi nella residenza del segretario della Nato, Mark Rutte.

Nel corso della riunione, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito il sostegno all’Ucraina e alla sua legittima difesa, con l’obiettivo di una pace giusta e duratura sulla base del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

Prima del vertice nella residenza di Rutte, il presidente ucraino ha incontrato l’omologo francese, Emmanuel Macron, poi un altro incontro bilaterale con il segretario generale dell’Alleanza Atlantica. Dopo le ore 21, gli altri leader europei sono sopraggiunti al termine della cena del vertice Ue-Balcani.



In un’intervista al Financial Times in vista del summit Ue che si aprirà questa mattina a Bruxelles, l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas ha affermato: “Non ha senso spingere Zelensky a parlare quando Putin non vuole parlare. Non possiamo parlare di forze di pace quando non c’è pace. E perché non c’è pace? Perché la Russia non vuole la pace”. Per l’Alto Rappresentante Ue, le capitali occidentali dovrebbero smettere di proporre colloqui di pace al presidente ucraino e assicurarsi invece che le promesse di garanzia di sicurezza a Kiev vengano rispettate.



