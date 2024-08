Al via la Convention democratica, Biden passa il testimone alla Harris. Trump: “Porterà il comunismo”

È iniziata a Chicago l’attesa convention dei democratici dal titolo “Kamala-fying the convention”. Un neologismo politico che mostra il duro lavoro svolto dai democratici per i preparativi del grande evento, che in sole 4 settimane è stato trasformato in un momento di unione per il partito attorno a Kamala Harris, senza però oscurare la figura di Joe Biden. La sfida, ha spiegato uno degli organizzatori, è stata quella di raggiungere “un delicato equilibro tra la presentazione del mondo, delle convinzioni, le idee e il futuro in cui Kamala crede, senza tralasciare i risultati ottenuti in questi tre anni e mezzo” di presidenza Biden.

Il primo giorno della convention, infatti, sarà ricco di tributi nei confronti del presidente degli Stati Uniti, che si prepara a completare una carriera politica lunga quasi mezzo secolo. Oggi è stato proprio Biden, infatti, ad aprire l’evento con un discorso di investitura della sua vice, presentandola come una “leader eccezionale”, l’unica a poter garantire in questo momento i valori della democrazia e della libertà.

Lo staff della Harris, invece, ha come obiettivo quello di presentare la candidata come un’ondata di rinnovamento, generazionale e non solo, con l’energia e lo slancio che in queste settimane ha permesso ai dem di azzerare completamente il vantaggio che Trump aveva acquistato su Biden.

Intanto il tycoon continua ad attaccare la sua avversaria, accusandola di voler “portare il comunismo negli Stati Uniti”, con tanto di foto truccata che mostra la Harris di spalle sul podio della convention di Chicago, davanti ad una platea di delegati in uniforme con bandiere rosse e sullo sfondo un enorme drappo rosso con falce e martello. Nei prossimi giorni sarà infatti la volta di Trump che insieme al suo vice JD Vance inizieranno un contro-programma alla convention dem, con un comizio che si terrà a York, in Pennsylvania.

Di Claudia Burgio