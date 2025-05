Addio a José “Pepe” Mujica

José Mujica, l’umile presidente dell’Uruguay che ha cambiato il suo Paese, è morto all’età di 89 anni. Ad annunciarlo è stato l’attuale presidente uruguaiano Yamandú Orsi. In un post sulla piattaforma di social media X, Orsi ha definito Mujica un “presidente, attivista, guida e leader.” Mujica era sotto trattamento per il cancro all’esofago dalla primavera del 2024, quando la malattia è stata diagnosticata.

Nonostante le difficoltà dovute alla terapia, Mujica è apparso sulla scena politica nell’autunno del 2024, quando fece una campagna per la sua coalizione di sinistra nelle elezioni nazionali che portarono il suo candidato preferito Orsi, alla presidenza. Nel settembre del 2024, il suo medico riportò che la radioterapia era riuscita a eliminare gran parte del tumore. Ma nel gennaio del 2025, il medico annunciò che il cancro nell’esofago era ritornato e si era diffuso al fegato. La sua malattia autoimmune e altri problemi medici sottostanti portarono Mujica a decidere di non proseguire ulteriori trattamenti. “Onestamente, sto morendo,” disse Mujica alla rivista settimanale Busqueda in quella che disse sarebbe stata la sua ultima intervista. “Un guerriero ha il diritto di riposare.”

Durante la sua presidenza 2010-2015, Mujica, ampiamente conosciuto come “Pepe,” supervisionò la trasformazione della sua piccola nazione sudamericana in una delle democrazie più socialmente liberali del mondo. Guadagnò ammirazione in patria e uno status di culto all’estero per aver legalizzato la marijuana e il matrimonio tra persone dello stesso sesso, promulgando inoltre la prima legge sui diritti all’aborto della regione e trasformando l’Uruguay come leader nell’energia alternativa.



Di Claudia Burgio