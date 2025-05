Al via i colloqui di Istanbul tra Russia e Ucraina: lo spettro (concretissimo) del nulla di fatto

Si preannuncia come un nulla di fatto il nuovo round negoziale tra Russia e Ucraina previsto oggi a Istanbul. La storicità dell’evento (è la prima volta dal 2022 che Kiev e Mosca si incontrano) da sola non basta

Si preannuncia come un nulla di fatto il nuovo round negoziale tra Russia e Ucraina previsto oggi a Istanbul. La storicità dell’evento (è la prima volta, dopo i falliti colloqui del 2022, che Kiev e Mosca fanno incontrare i rispettivi funzionari) da sola non basta.

La delegazione del Cremlino, guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky, si dice fiduciosa di poter raggiungere un qualche tipo di compromesso. Ma l’interesse di Vladimir Putin sembra pari a zero, e lo dimostra il basso livello di rappresentanza dei suoi inviati (nemmeno un funzionario di vertice, nemmeno un viceministro). Dall’altra parte del tavolo, l’Ucraina ci credeva. Il presidente Volodymyr Zelensky era volato ad Ankara dall’omologo Erdogan, sfidando Putin a presenziare a un colloquio faccia a faccia. L’inquilino del Cremlino ha declinato l’invito, che lo avrebbe costretto a impegnarsi seriamente per una pace che non vuole.

Per Kyiv, a dimostrazione dell’impegno e delle aspettative, ci saranno nomi di spicco. Se Zelensky non ha (legittimamente) più interesse a presenziare, a guidare gli ucraini sarà il ministro della difesa Rustem Umerov. Non esattamente un oscuro burocrate senza poteri decisionali come il russo Mendinsky.

Quello che Putin sperava di trasformare nel suo incontro della vittoria (lui aveva caldeggiato il bilaterale, sperando di strappare l’assenso di Kyiv alle sue irrealistiche e dittatoriali pretese) si è invece trasformato in una figuraccia internazionale, dopo l’intelligente mossa di Zelensky: invitare lo zar a Istanbul significava costringerlo a uscire allo scoperto con le sue reali intenzioni culla guerra. Putin ha abboccato, e ora si trova in un imbarazzo di rara magnitudo. O almeno, questa è la versione degli ucraini.

Ce n’è un’altra, quella che fino a pochi mesi fa non avremmo nemmeno tenuto in considerazione: la longa manus statunitense. Che il presidente Trump sia più vicino a Putin che a Zelensky è cosa nota (e drammatica). Nelle ultime ore si fa strada un’ipotesi tra il cospirativo e il verosimile: che siano stati gli Usa a consigliare a Putin di abboccare e restare a Mosca, così da far saltare il banco e costringere Kyiv ad affidarsi alle (scellerate) manovre negoziali di Washington? Certo, è un’ipotesi temeraria. Eppure le parole di Trump delle ultime ore («Non sono deluso dalla composizione della delegazione russa. La pace? Non succederà nulla finché io e Putin non ci incontreremo») sembrano rendere tutto più verosimile.

Di Umberto Cascone