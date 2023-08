Una casa è crollata nel fiume Mendenhall a Juneau – capitale dell’Alaska – dopo un’alluvione record provocata dalla rottura del Suicide Basin, un bacino laterale del ghiacciaio Mendenhall, a circa 20 km a nord della capitale.

Il torrente ha via via eroso la riva del fiume fino a far cadere – letteralmente – la casa all’interno del corso d’acqua.

Non ci sono feriti.