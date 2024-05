Trump tradito dai “suoi” sull’aborto

In Ungheria l’imposizione di ascoltare il battito cardiaco del feto prima di poter accedere all’interruzione di gravidanza volontaria è legge da settembre del 2022. Da allora il numero di aborti praticati è rimasto costante nel tempo senza subire variazioni degne di nota. Una pratica che si è dunque dimostrata totalmente inutile, servita solo a infierire nei confronti di chi già si trova ad affrontare una situazione dolorosa.

Ultimamente tutto il mondo occidentale sembra travolto da un’ondata antiabortista che, giorno dopo giorno, assottiglia i diritti delle donne. L’altro giorno la Florida ha introdotto uno dei divieti più severi in tema di aborto, abbassando ad appena sei settimane il tempo massimo in cui poter accedere all’IVG. Un banale ritardo del ciclo, se trascurato, potrebbe significare dover portare a termine una gravidanza non voluta. Eppure in questo mare di oscurantismo, un faro di speranza c’è. In Arizona, dove l’aborto era vietato dai tempi in cui Abramo Lincoln era presidente, è passata una legge che finalmente garantisce questo diritto: 16 i favorevoli, 14 i contrari. A fare la differenza sono stati i voti di due repubblicani, segno che non tutti i sostenitori di Donald Trump ne condividono alla lettera il programma. Su alcuni temi, infatti, ci sarebbe ben poco da discutere e invece non si fa che parlarne, il più delle volte a vanvera. Se poi a farlo sono spesso solo i signori uomini – come accaduto di recente in una puntata di Porta a Porta – la faccenda assume contorni ancora più inquietanti.