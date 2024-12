È libera Parastoo Ahmadi, la cantante iraniana che si era esibita senza velo

È stata liberata Parastoo Ahmadi, la cantante iraniana che non aveva indossato il velo, l’hijab, durante un video “concerto” trasmesso online

È stata liberata Parastoo Ahmadi, la cantante iraniana che non aveva indossato il velo, l’hijab, durante un video “concerto” trasmesso online

È stata liberata Parastoo Ahmadi, la cantante iraniana che non aveva indossato il velo, l’hijab, durante un video “concerto” trasmesso online

È stata liberata Parastoo Ahmadi, la cantante iraniana che non aveva indossato il velo, l’hijab, durante un video “concerto” trasmesso online

Iran – È stata liberata Parastoo Ahmadi, la cantante iraniana arrestata per non aver indossato il velo, l’hijab, durante un video “concerto” trasmesso online. Lo rendono noto fonti vicine all’opposizione iraniana, secondo quanto riporta il canale israeliano Abu Ali Express.

Parastoo, che si era mostrata senza velo e con le spalle scoperte – lo ricordiamo – era stata arrestata per aver infranto due rigidi divieti: non aver indossato il velo e aver cantato in pubblico.

di Mario Catania