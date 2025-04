Ucraina, raid russi su Kiev, 9 morti e 63 feriti. Missili anche su altre regioni. Trump: “Con Zelensky dobbiamo raggiungere un accordo”

Mentre si cerca un accordo per una possibile tregua in Ucraina e Trump attacca (ancora una volta) Zelensky, Putin continua a bombardare il territorio ucraino

Mentre si cerca un accordo per una possibile tregua in Ucraina e Trump attacca (ancora una volta) Zelensky, Putin continua a bombardare il territorio ucraino.

Questa notte infatti ci sono stati diversi massicci raid russi, in particolare su Kiev. Gli attacchi hanno provocato almeno 9 morti e 63 feriti. Lo rende noto Vitali Klitschko, il sindaco della capitale ucraina, citato dai media locali.

Fra i feriti risultano anche 6 bambini e una donna incinta. 38 persone sono ricoverate in ospedale.

2 bambini risultano al momento dispersi sotto le macerie della loro abitazione nel quartiere Svyatoshyn di Kiev, il più colpito dai massicci raid russi. Lo fa sapere Ihor Klymenko – il ministro dell’Interno ucraino – che cita i servizi di soccorso, secondo quanto riferiscono Ukrinform e altri media ucraini.

Klymenko spiega che gli attacchi russi della notte hanno colpito 13 punti di Kiev. Ma non solo. Anche altre regioni: Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Poltava, Khmelnytsky, Sumy e Zaporizhzhia.

Nella sola capitale – afferma Klymenko, citato da Ukrinform – sono stati spenti 40 incendi. In particolare nel quartiere Svyatoshyn dove “le conseguenze sono tragiche”.

Pace in Ucraina, la proposta statunitense respinta

Il Daily Telegraph ha pubblicato il piano di pace Usa – in 7 punti – che sarebbe stato presentato all’Ucraina e che quest’ultima avrebbe respinto:

Rinuncia dell’Ucraina alla Crimea: l’Ucraina dovrebbe rinunciare ufficialmente a ogni rivendicazione su Crimea, che resterebbe sotto controllo russo;

Cessazione delle ostilità: entrambe le parti cesserebbero le azioni militari lungo la linea del fronte attuale, congelando di fatto il conflitto;

Revoca delle sanzioni Usa alla Russia: gli Usa annullerebbero tutte le sanzioni economiche imposte a Mosca, in cambio del rispetto del piano;

Controllo Usa sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia: il controllo dell’impianto verrebbe trasferito agli Stati Uniti, con una cooperazione energetica trilaterale (Usa-Russia-Ucraina);

Negoziati diretti senza garanzie di sicurezza: si prevede l’avvio di negoziati diretti tra Kiev e Mosca, senza alcuna garanzia di sicurezza da parte di terzi o alleanze;

Rinuncia alla Nato, ma via libera a ingresso nell’Ue: l’Ucraina dovrebbe rinunciare all’adesione alla Nato, ma sarebbe libera di entrare nell’Unione Europea;

Accordo sulle risorse minerarie: le parti firmerebbero un accordo di cooperazione sui minerali strategici, con partecipazione statunitense.

Ucraina, Trump: “Dobbiamo raggiungere un accordo con Zelensky”

“Dobbiamo raggiungere un accordo con Zelensky” sull’Ucraina. Sono le parole che ha pronunciato Trump. Il tycoon afferma di credere di aver raggiunto un “accordo con la Russia” per porre fine alla guerra.

The Donald infatti spiega che sta aspettando solo di ottenere il “via libera” di Zelensky. “Penso di aver raggiunto un accordo con la Russia. Dobbiamo raggiungere un accordo con Zelensky… ma finora è stato più difficile” dice Trump.

Ma Trump attacca (ancora) Zelensky

Nel frattempo però – fra proposte di pace e dichiarazioni varie – Trump, sul suo social Truth, attacca (come fatto anche in passato) Zelensky. Questa volta la colpa di Zelensky è di non accettare la proposta di pace statunitense e, in particolare, di non accettare che la Crimea diventi russa.

Il tycoon scrive: “Sono dichiarazioni incendiarie come quelle di Zelensky che rendono così difficile risolvere questa guerra. Non ha nulla di cui vantarsi! La situazione per l’Ucraina è disastrosa: può ottenere la pace o può combattere per altri tre anni prima di perdere l’intero Paese. La dichiarazione rilasciata da Zelensky non farà altro che prolungare il ‘campo di sterminio’”.

di Mario Catania