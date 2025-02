Zelensky dopo l’invasione russa in Ucraina: “Siamo ancora qui” – IL VIDEO

Sono passati 3 anni da questo video; un video che è rimasto nella memoria di tantissime persone: era la prima volta in cui Zelensky rispondeva e smentiva Putin dopo l’invasione. E prosegue ancora oggi

Sono passati 3 anni da questo video. Un video che è rimasto nella memoria di tantissime persone e non solo ucraine. Un video che, a distanza di 3 anni, rimane ancora estremamente attuale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky 3 anni fa dimostrava come lui e altri esponenti del governo si trovassero in territorio ucraino (Vladimir Putin e molte altre persone affermavano l’opposto) dopo l’invasione russa.

di Mario Catania