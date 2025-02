Riad: disgelo Usa-Russia. Trump, dichiarando il falso: “Zelensky ha il 4% di consenso”

Dopo il vertice Usa-Russia tenutosi a Riad, ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato in conferenza stampa a Mar-a-Lago che “probabilmente” incontrerà il suo omologo russo Vladimir Putin prima della fine del mese. Manca ancora la data ufficiale ma, considerando il disgelo nelle relazioni tra i due Stati, sembrerebbe prossimo alla realizzazione.



Secondo Trump i colloqui “ad alto rischio” con il leader russo probabilmente si svolgeranno in Arabia Saudita. Il tycoon si è poi detto “deluso” in merito ai commenti di Kiev sull’assenza dell’Ucraina nel confronto russo-americano. E ha aggiunto “Penso di avere il poter di porre fine a questa guerra, e penso che stia andando bene. Ma oggi ho sentito: ‘Non siamo stati invitati’. Bene, siete stati lì per tre anni. Avreste dovuto finirla dopo tre anni. Non avreste mai dovuto iniziarla. Avreste potuto fare un accordo”. Dichiarazioni che gelano in qualche modo i contatti con l’Ucraina, e raggiungono l’apice di pericolosità quando Trump dichiarando il falso aggiunge: “Zelensky mi piace personalmente ma il leader ucraino ha una percentuale di consenso del 4%. In Ucraina c’è una leadership che ha permesso che andasse avanti una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere, anche senza gli Stati Uniti”.



Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati dall’Istituto internazionale di sociologia di Kiev, il tasso di approvazione nei confronti di Zelensky è sceso poco al di sopra del 50% e non al 4 come affermato da Trump. Un’assenza in quel confronto Usa-Russia che per il presidente ucraino pesa, tanto da aver rinviato al 10 marzo la sua visita a Riad. Il presidente ucraino ha poi dichiarato: “Usa-Russia parlano di Ucraina senza Ucraina. Non cederemo territori”.



Sull’eventuale invio di truppe americane nel Paese invaso dalla Russia e giunto al suo 1.092esimo giorno di guerra, Trump ha dichiarato che non ci sarà alcun intervento Usa, aggiungendo che non si opporrà all’eventuale invio di truppe da parte dell’Unione europea per una missione di pace in Ucraina.

Intanto, questa mattina una parte della città ucraina di Odessa si trova senza elettricità a seguito di un attacco russo.

Di Claudia Burgio