Tre anni di guerra in Ucraina

Sono passati esattamente tre anni da quel 24 febbraio 2022, giorno dell’invasione russa in Ucraina. In occasione del terzo anniversario, i leader dell’Ue sono arrivati a Kiev

Sono passati esattamente tre anni da quel 24 febbraio 2022, giorno dell’invasione russa in Ucraina. In occasione del terzo anniversario, i leader dell’Ue sono arrivati a Kiev

Sono passati esattamente tre anni da quel 24 febbraio 2022, giorno dell’invasione russa in Ucraina. In occasione del terzo anniversario, i leader dell’Ue sono arrivati a Kiev

Sono passati esattamente tre anni da quel 24 febbraio 2022, giorno dell’invasione russa in Ucraina. In occasione del terzo anniversario, i leader dell’Ue sono arrivati a Kiev

Sono passati esattamente tre anni da quel 24 febbraio 2022, giorno dell’invasione russa in Ucraina. In occasione del terzo anniversario dell’invasione russa, questa mattina i leader dell’Ue sono arrivati a Kiev per esprimere – ancora una volta – il loro sostegno e la loro vicinanza all’Ucraina.

“Siamo a Kiev oggi perché l’Ucraina è Europa. In questa lotta per la sopravvivenza non è solo il destino dell’Ucraina ad essere in gioco, ma quello dell’Europa”, le parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky celebra i “tre anni di resistenza”. In un post sui social infatti Zelensky parla di “tre anni di resistenza. Tre anni di gratitudine. Tre anni di assoluto eroismo degli ucraini”. E ringrazia “tutti coloro che difendono e sostengono l’Ucraina”.

di Mario Catania