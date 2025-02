Zelensky: “Pronto a dimettermi se aderiremo alla Nato”

Le ultime dichiarazioni del presidente ucraino Zelensky in conferenza stampa a Kiev, sulle terre rare dice: “Non firmerò un accordo che pagheranno 10 generazioni di ucraini”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere pronto a dimettersi immediatamente in cambio dell’adesione dell’Ucraina alla Nato.



“Se c’è pace per l’Ucraina, se c’è davvero bisogno che io lasci il mio posto, sono pronto […] Posso scambiarlo con la Nato”, così Zelensky in una conferenza stampa a Kiev, aggiungendo che se necessario se ne andrebbe immediatamente.



Sul rifiuto di firmare la prima versione dell’accordo sui minerali – terre rare proposto da Donald Trump, il presidente ucraino ha aggiunto: “Non firmerò ciò che pagheranno 10 generazioni di ucraini. Voglio che Trump comprenda la nostra posizione e ci fornisca garanzie di sicurezza”





Di Matilde Testa