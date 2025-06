Alessandro “Over”, un volontario italiano arruolato nell’esercito ucraino, sarebbe stato catturato dai russi

Secondo fonti stanziate in Ucraina per la prima volta un volontario italiano partito per difendere il territorio di Kyïv sarebbe stato catturato dalle truppe di Mosca. Il suo nome di battesimo dovrebbe essere Alessandro, conosciuto col callsign (nome di battaglia) “Over”. Al momento non si sa altro di lui: né l’età, né il suo grado o tantomeno il punto del fronte dove sarebbe stato catturato.



I volontari italiani contattati dalla redazione non lo conoscono e non vi hanno mai interagito, ma potrebbe far parte di quella categoria di volontari che mantengono un bassissimo profilo per motivi personali o di altra natura (tra cui, paradossalmente, quella di finire nel mirino dei russi). Finora non vi è stata neanche una rivendicazione della sua cattura nei solitamente molto attivi canali russi, forse distratti dal recente e distruttivo attacco ucraino all’aviazione russa.



Tuttavia dopo più di cinque giorni di silenzio dall’ultima volta in cui “Over” ha parlato con una sua amica in Italia, dal suo cellulare sono stati mandati messaggi in russo che lo definiscono inequivocabilmente come prigioniero dell’esercito nemico. Certo potrebbe essere anche lo scherzo di qualcuno che ha rinvenuto il dispositivo, ma rimane da dimostrare come l’eventuale mitomane abbia potuto sbloccare il telefono senza il suo proprietario.



In attesa di una conferma ufficiale, il collegamento con la storia di Gianni Cenci è inevitabile. Condannato per omicidio e molestie sessuali, Cenci è invece fuggito in Russia dalla giustizia italiana per poi diventare il primo volontario pro russo ad essere catturato dagli ucraini. Adesso su di lui pende una richiesta di estradizione, ma è una storia già ampiamente coperta dalla stampa.



Su Alessandro “Over” invece mancano i dettagli persino a chi si occupa scientificamente del fenomeno dei foreign fighters, come l’analista Matteo Pugliese: «I volontari italiani sono più numerosi di quanto si pensi, ma molti preferiscono mantenere un basso profilo e si scopre di loro solo in questi casi» spiega Pugliese dopo essere stato messo al corrente dell’indiscrezione. Cristiano Tinazzi, inviato di guerra in Ucraina per la televisione svizzera, conferma la complessità e l’elusività di questo ambiente: «Nonostante mi sia recato in Ucraina molto spesso dall’invasione su larga scala russa del 2022, sono riuscito a conoscere approssimativamente soltanto il 15% di tutti i volontari italiani. Alcuni sono molto visibili, ma il resto è spalmato su più di mille chilometri di fronte e talvolta è molto complesso raggiungere le posizioni in cui operano».



Se persino l’esistenza di Alessandro “Over” non è sicura, rimane da chiedersi chi elaborerebbe una fake news simile in un contesto dove i russi sono famosi per esercitare torture fisiche e psicologiche sui catturati. Data la potenziale rilevanza di una simile notizia, la redazione del quotidiano “La Ragione” ha comunque deciso di riferire tale indiscrezione con i distinguo che avete già letto, nell’attesa di una conferma o una smentita.

Di Camillo Bosco