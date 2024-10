Alluvioni in Spagna, il governo dichiara tre giorni di lutto Nazionale

Continua a salire il bilancio delle vittime – attualmente 95 – e dei dispersi dopo le piogge torrenziali provocate dal fenomeno Dana che nelle ultime 48 ore ha colpito la Spagna, investendo soprattutto le regioni di Valencia e Castilla-La Mancha, dove i danni risultano essere incalcolabili. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Pais, la pioggia ha superato ogni previsione, arrivando a 445 litri d’acqua per metro quadrato – ben oltre i 180 litri stimati ieri dall’Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

“Mobiliteremo ogni risorsa. Il governo metterà a disposizione tutte le risorse possibili, anche dell’Unione europea se necessario per aiutare le popolazioni colpite dalle inondazioni. La priorità assoluta è di aiutare chi sta cercando i propri cari. La Spagna intera piange con tutti voi”, ha dichiarato il premier spagnolo Pedro Sanchez in un messaggio rivolto alla Nazione. Il governo spagnolo ha inoltre dichiarato tre giorni di lutto nazionale.

“I nostri pensieri sono rivolti alla popolazione spagnola durante queste devastanti inondazioni. Le nostre più sentite condoglianze vanno alle vittime e alle loro famiglie. Caro Pedro Sanchez, siamo al tuo fianco. – scrive su X il presidente del Consiglio europeo Charlese Michel – A tutte le squadre di soccorso, grazie per il loro incredibile incredibile nel salvare le vite. L’Europa è pronta per fornire il suo aiuto“.

Intanto scoppia la polemica politica sulla gestione dell’emergenza contro Carlos Mazón, presidente della Regione di Valencia, accusato di aver sottovalutato la portata dell’alluvione a causa dei ritardi dell’amministrazione nel comunicare alla popolazione lo stato di emergenza. Il primo allarme rosso, infatti, – come riportato da Aemet- era stato lanciato alle 7 del mattino, ma solo 11 ore dopo, quando ormai tutta la zona era già stata travolta dall’inondazione, è arrivato l’invito urgente sui cellulari dei residenti, da parte della Protezione Civile, chiedendo di non muoversi in tutta la provincia.



Di Claudia Burgio