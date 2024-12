Attentato Magdeburgo: i dettagli salienti della conferenza stampa. Il bimbo morto aveva 9 anni

Taleb Al Abdulmohsen, l’autore dell’attentato terroristico avvenuto ieri sera al mercatino di Natale di Magdeburgo, “è stato sottoposto a esami medici fisici e mentali e ora si attendono i risultati”, lo ha dichiarato in conferenza stampa il capo della polizia della città colpita, Tom-Oliver Langhans. “Allo stato attuale – ha poi aggiunto – presumiamo che si tratti di un attacco compiuto da una sola persona. Gli indizi escludono che ci siano dei complici”.



Ma Abdulmohsen non sarebbe sconosciuto alle forze dell’ordine, dalle prime informazioni che circolano in rete sembrerebbe che l’uomo (già un anno fa) fu sottoposto ad alcune valutazioni da parte della polizia, che considerò il profilo del killer come “non pericoloso”.



Il folle gesto dell’uomo – è stato spiegato in conferenza stampa – sarebbe dovuto al suo malcontento sulla gestione dei migranti: “Potrebbe essere l’insoddisfazione per il modo in cui i rifugiati sauditi vengono trattati in Germania”, ha dichiarato il procuratore capo di Magdeburgo, Horst Walter Nopens. Questo il movente che avrebbe spinto l’attentatore ad uccidere 5 persone, tra le vittime vi è anche un bambino di soli 9 anni. 200 per ora i feriti (il bilancio è ancora provvisorio).



“Alcuni pazienti sono stati operati d’urgenza, alcuni sono in terapia intensiva. La buona notizia è che tutte le undici persone rimaste ferite in modo grave sono ora fuori pericolo“, a confermarlo in conferenza stampa è stato Jörg Franke, direttore sanitario del Klinikum Magdeburg, come riportato dai media tedeschi.



Dopo l’attentato, il Dipartimento di PS ha inviato una circolare ai questori ordinando di disporre “il massimo impulso alle attività info-investigative e di rafforzare con effetto immediato i servizi di vigilanza e controllo nei mercatini di Natale, nei villaggi a tema natalizio e nelle aree turistiche più attrattive”. Alla luce del conflitto israelo-palestinese, lo scorso 10 dicembre era già stata emanata un’altra circolare in cui si raccomandava la massima attenzione agli obiettivi sensibili, alle stazioni e agli aeroporti in vista del Giubileo, che si terrà a Roma, previsto per il 24 dicembre. A seguito di quanto avvenuto ieri in Germania, si rafforzano anche le misure di sicurezza in Italia.



Di Claudia Burgio