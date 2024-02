Australia: bimbo intrappolato in una claw machine

Un bimbo di soli 3 anni è rimasto intrappolato in una macchina acchiappa pupazzi in Australia. Agli agenti che lo hanno liberato: “Non avevo fretta”

In un centro commerciale del Queensland, in Australia, un bimbo di soli 3 anni è rimasto incastrato in una “claw machine”, la macchina acchiappa pupazzi a gettoni.

Gli agenti di polizia hanno dovuto rompere il vetro per liberarlo. Il bimbo, il cui nome è Ethan, ha sdrammatizzato prontamente ha risposto: “Non avevo fretta di uscire”.