Putin nega la visione dei Giochi

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono ufficialmente iniziati oggi e con essi anche polemiche e ingombranti assenze. In primis della grande esclusa dalla competizione, la madrepatria Russia, che dopo la guerra in Ucraina si è spinta in un altro conflitto ibrido: quello contro il Comitato Olimpico Internazionale (Cio). L’esperto di intelligence russa Mark Galeotti l’ha definita “weaponization of everything” ovvero la militarizzazione di ogni cosa, utilizzando lo sport come arma di propaganda attraverso i mezzi preferiti da Putin: le fake news. E così, su una piattaforma incredibilmente simile a Netflix, è comparso un lungometraggio dal titolo “Le Olimpiadi sono cadute” in cui l’attore Tom Cruise (o almeno, la sua versione generata con l’IA) denigra aspramente i Giochi e i vertici Cio.

Se non fosse abbastanza, dopo quarant’anni le Olimpiadi non verranno trasmesse in tv (il precedente risale al 1984 quando l’allora Unione Sovietica boicottò i Giochi di Los Angeles in risposta al medesimo atteggiamento Usa ai Giochi di Mosca 1980). Certo, saranno soltanto 15 gli atleti russi e 17 quelli bielorussi che gareggeranno con lo status di ‘neutri’ ma è quanto mai risaputo l’amore per lo sport e l’audience che avrebbe ottenuto in un Paese che per altro vanta atleti ed eccellenze sportive innegabili (nell’ultima edizione di Tokyo 2020 parteciparono 330 russi portando a casa ben 71 medaglie). Con il niet di Putin lo sport si riconferma una delle armi di guerra più potenti.

di Raffaela Mercurio