Russi e bielorussi, Olimpiadi di Parigi 2024 da neutrali

Olimpiadi di Parigi 2024: gli atleti russi e bielorussi che si riusciranno a qualificare nelle rispettive discipline potranno partecipare ma soltanto in una forma neutrale

Gli atleti russi e bielorussi che si riusciranno a qualificare nelle rispettive discipline potranno partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024 ma soltanto in una forma neutrale, quindi a titolo strettamente individuale. Gareggeranno senza bandiera e in caso di vittoria l’inno nazionale del loro Paese sarà sostituito da quello olimpico. È stata questa la decisione presa ieri dal Comitato olimpico internazionale. «Gli “atleti neutrali individuali” sono atleti con passaporto russo o bielorusso su cui verranno applicate rigorose condizioni di ammissibilità» spiega sempre il Cio. Si tratta di una svolta importante riguardo la cosiddetta ‘questione russa’, che dall’inizio dell’invasione in Ucraina investe ormai tutte le competizioni sportive. Alle succitate condizioni stringenti si aggiunge il divieto di partecipazione già in atto nelle discipline di squadra e per tutti coloro che hanno supportato – anche sui media, social compresi – tale guerra o denigrato l’Ucraina e i suoi cittadini.

A luglio 2024 cominceranno i Giochi olimpici di Parigi ma le polemiche dopo questa decisione non mancano e sono destinate a riproporsi. Molti comunque la ritengono corretta poiché non tutti gli atleti russi e bielorussi sono a favore di Vladimir Putin e tantomeno della guerra scatenata in Ucraina. Su una base teorica di ben 4.600 sportivi, finora si sono qualificati per le Olimpiadi soltanto 11 “Atleti individuali neutrali”: 8 russi e 3 bielorussi. Una goccia nel mare, in pratica.

di Filippo Messina