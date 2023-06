Putin: il discorso dopo la rivolta di Prigozhin

Mi rivolgo ai cittadini russi, agli eroi, anche a coloro che con minacce sono stati coinvolti in questa avventura criminale” Putin ha parlato dopo la rivolta di Prigozhin

“Mi rivolgo ai cittadini russi, agli eroi che combattono adesso sul fronte, anche a coloro che con inganno o con minacce sono stati coinvolti in questa avventura criminale”, comincia con queste dure parole il discorso di Vladimir Putin che ha parlato alla Nazione dopo che Evgenij Prigozhin – capo della Wagner – ha dichiarato ufficialmente guerra ai vertici militari di Mosca e, insieme ai suoi miliziani, ha preso il controllo di Rostov sul Don. “Difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato, chi ha tradito sarà punito, non si ripeteranno gli eventi del 1917”, le parole del Presidente russo.

“Siamo 25.000 e siamo tutti pronti a morire”, ha dichiarato Prigozhin che in queste ore ha lanciato una vera e propria rivolta contro Putin e sarebbe pronto a marciare su Mosca. Come si vede in questo video, i carri armati della Wagner sono entrati a Rostov sul Don.

Credits video traduzione: rainews

Credits video: LaPresse e video presi dal web