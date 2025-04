“90 giorni di pausa sui dazi? Sì…” ma poi la Casa Bianca smentisce. Le parole che hanno scatenato il caos sui mercati mondiali – IL VIDEO

È bastata una parola per far scatenare il caos sui mercati mondiali. La risposta di Kevin Hassett, consigliere economico della Casa Bianca, a una domanda riguardante la possibilità di una pausa di 90 giorni sui dazi

È bastata una parola – neanche una frase – per far scatenare il caos sui mercati mondiali. E far “ballare” le Borse. A una domanda riguardante la possibilità di una pausa di 90 giorni per i dazi voluti dal presidente statunitense Donald Trump, Kevin Hassett – il consigliere economico della Casa Bianca, ospite dell’emittente americana Fox News – ha risposto: “Sì, sai… il presidente prenderà le sue decisioni e anche se pensate potranno esserci effetti negativi sui commerci parliamo di una piccola quota del Pil”.

Proprio quel “Sì” all’inizio della frase ha “scatenato l’inferno” (o meglio, il “paradiso” per molti, visto che non sarebbe certamente una cattiva notizia).

Quel “Sì” infatti è stato considerato da molte agenzie di stampa (e non solo) come una conferma del possibile stop ai dazi. Ma invece, secondo quanto riferito poi, si trattava di un semplice intercalare di inizio frase.

Poco dopo infatti la Casa Bianca è intervenuta smentendo immediatamente tale possibilità. E i mercati sono tornati a crollare.

Questa reazione fa comprendere quanto i mercati siano oggi estremamente sensibili. E quanto il tema dei dazi susciti enorme preoccupazione.

di Filippo Messina