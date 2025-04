Trump: “È il giorno della liberazione”. Dazi reciproci per tutti: 20% per l’Ue “che ci ha derubato”. 34% Cina, 10% Uk

L’aveva detto e così è stato. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato dazi reciproci. Verso tutto il mondo. E l’annuncio è stato un vero e proprio “Trump show”. Il tycoon infatti ne ha per tutti. E ha inizio la “guerra commerciale”.

The Donald ha mostrato – con un’enorme tabella – i numeri dei dazi che avranno i Paesi stranieri (e quelli che questi paesi hanno già nei confronti degli Usa).

La tabella mostrata da Trump raffigurante i dazi reciproci

Trump parla (male) dell’Unione Europea; la definisce come un “duro commerciante”. E l’attacca: “L’Ue ci ha derubato per anni. Sono patetici”. Indicando un livello tariffario imposto dall’Ue al 39%, mostra come gli Usa replicheranno con il 20%.

I dazi Usa sulle auto non prodotte in territorio americano

I dazi sulle auto hanno effetto praticamente immediato, a partire dal 3 aprile. “Dazi del 25% sulle auto straniere a partire dalla mezzanotte” dice Trump. Tale misura era stata già anticipata nei giorni scorsi dallo stesso presidente americano. Ed era stata immediatamente sostenuta dal sindacato “United Autoworkers”. L’obiettivo di Trump è contrastare “gli alti dazi” applicati da altri Paesi stranieri sui prodotti americani.

Non finiscono gli attacchi contro “l’addormentato Joe Biden”. Nel suo discorso infatti Trump accusa lo “sleeping Joe” di una gravissima colpa: aver perso circa 100mila posti di lavoro nel manifatturiero nel solo corso della sua presidenza.

Il tycoon attacca poi il trattato Nafta che – secondo lui – ha fatto “esplodere” il deficit commerciale di 19mila miliardi di dollari. Ma non solo: a dire di Donald Trump, ha portato anche alla chiusura di 90mila stabilimenti. E alla perdita di 5 milioni di posti di lavoro.

Il tycoon ha parlato di “giustizia reciproca”.

di Filippo Messina