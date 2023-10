Da Tom Hanks a Mara Venier, testimonial di spot falsi

Testimonial di spot falsi. Da Tom Hanks a Mara Venier; dagli Stati Uniti all’Italia e in tutto il mondo. L’attore Hanks e la conduttrice Venier sono stati autori inconsapevoli di truffe online create ad hoc attraverso l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (IA). Entrambi sono stati infatti protagonisti – a loro insaputa e, chiaramente, senza il loro consenso – di spot che invitano le persone ad acquistare prodotti, a consigliare investimenti ecc…

“ATTENZIONE!! C’è un video là fuori – le parole di Tom Hanks – che promuove un piano di igiene dentale usando una versione di me creata dall’Intelligenza Artificiale. Non ho niente a che fare con tutto questo”, ci tiene a precisare l’attore premio Oscar per Forrest Gump e Philadelphia.

“Ancora una volta – denuncia Mara Venier – sono la vittima inconsapevole e incolpevole di un tentativo di truffa a danno di ingenui creduloni. La fotografia delle mie sembianze, resa dinamica con la tecnologia dell’Intelligenza Artificiale, unita a quella di Elon MUSK, invita gli italiani a investire 250 euro in un progetto finanziario garantendo un ingente reddito fisso mensile”, spiega la conduttrice di “Domenica in”, che annuncia di aver dato mandato al suo legale di attivare tutte le iniziative amministrative e giudiziarie per far cessare l’illecito e ottenere il risarcimento dei danni.

Con l’IA sta ormai diventando sempre più semplice e veloce (ri)creare le persone – l’immagine, la voce e non solo – e questo può rappresentare un grande rischio, specie per quel che riguarda i personaggi famosi che diventano testimonial, come nei casi di Hanks e Venier – esempi più recenti (se ne potrebbero citare molti altri) – di spot utilizzati per truffare la gente.

Ricordiamo, ad esempio, la tecnica del deepfake, usata per combinare e sovrapporre immagini e video esistenti con video o immagini originali.

Certamente, se si pone attenzione – per lo meno ora come ora – si riesce a capire se le “persone” rappresentate siano realmente Tom Hanks e Mara Venier o meno ma è assolutamente necessario non abbassare la guardia.

La tecnologia fa continui progressi. E anche le (nuove) truffe stanno al passo.

di Filippo Messina