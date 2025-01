Auto sulla folla a New Orleans, almeno 10 morti e 35 feriti. Ucciso il killer

Un uomo si è lanciato contro la folla assiepata in Bourbon Street, a New Orleans, uccidendo almeno 10 persone

Un uomo si è lanciato contro la folla assiepata in Bourbon Street, a New Orleans, uccidendo almeno 10 persone

Dramma di capodanno in Luisiana. Un uomo ha lanciato la sua auto a tutta velocità sulla folla assiepata in Bourbon Street, nel quartiere francese di New Orleans. Le autorità hanno stabilito che si tratta di un attentato di matrice terroristica. Il responsabile si è dileguato, per poi essere raggiunto e ucciso dalla polizia. Il veicolo piombato sulla gente era un pick-up, come confermato dalla polizia e dalle immagini immediatamente successive all’investimento di massa.

Due alberghi della zona sono stati evacuati, avvalorando sin da subito l’ipotesi di un attentato, e gli ospiti sono rientrati solo dopo alcune ore. L’autista è stato ucciso dagli agenti. Secondo informazioni rilanciate dalla Cnn, avrebbe lasciato il veicolo in strada e avrebbe sparato contro le persone. La polizia ha raccomandato di non avvicinarsi al luogo dell’incidente, avvenuto attorno alle 3:15 ora locale, e ha confermato la sparatoria: «Il killer voleva una carneficina, potrebbe essere ancora in zona ed è armato». Al momento di fuggire, aggiungono gli agenti, ha sparato anche ai poliziotti, ferendone due.

L’Fbi, subito coinvolta, non è però d’accordo con il locale comando di polizia. Per gli investigatori federali, infatti, non si tratterebbe di un evento terroristico. Gli sforzi dell’agenzia, oltre che nella ricerca del criminale, si sono concentrati sull’analisi di un oggetto rinvenuto a poca distanza dall’auto. Potrebbe trattarsi di un ordigno esplosivo improvvisato, ma non si sa se attivo e in grado di colpire.

Si tratta del secondo attacco a mezzo auto in meno di due settimane. Il 20 dicembre, a Magdeburgo, un’altra vettura aveva falciato le persone assiepate in strada per i mercatini di Natale.