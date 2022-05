Azovstal, ultimo atto

Dopo quasi tre mesi di combattimenti, le acciaierie del complesso Azovstal di Mariupol si accingono a cadere nelle mani dei russi che, così, entrano in controllo completo della principale città portuale sul Mare d’Azov e del punto fondamentale per il corridoio terrestre tra Russia e Crimea. Dopo Kherson, il Cremlino aggiunge Mariupol alla lista degli obbiettivi raggiunti di quella che doveva essere una guerra di 4 giorni e di cui, oggi, non si vede ancora la fine. Azovstal è stato, sinora, il simbolo più potente e controverso della resistenza ucraina: una vecchia cattedrale d’acciaio tra le rovine di una città dilaniata dalle bombe; il rifugio di civili e combattenti che hanno dovuto affrontare il fuoco del nemico, la fame e la sete; il bastione del reggimento Azov, eroi per Kiev, mostri per Mosca.

La caduta dell’Azovstal è stata frutto di un compromesso basato sull’attrito e sullo sfiancamento. I russi erano stanchi di vagare in quel labirinto di cunicoli, tubi e lamiere; gli ucraini erano stanchi di restare intrappolati come topi, senza munizioni, acqua e cibo e privi della speranza di una missione di soccorso. Ecco, dunque, giungere un accordo il cui pilastro sono la debolezza e la necessità di salvare il salvabile. Kiev prova a salvare civili e combattenti del reggimento Azov, da esibire come eroi per mantenere alto il morale delle truppe e della nazione. Per poter far raccontare i giorni oscuri dell’assedio ed esaltare l’orgoglio patriottico e la voglia di continuare a combattere. Al contrario, Mosca aveva bisogno di chiudere definitivamente la pagina di Mariupol, porre la propria bandiera (o quella separatista) sulle acciaierie e concentrare tutto lo sforzo sul fronte del Donbass, verso la battaglia finale. In questo modo l’Azovstal può essere data in pasto al fronte interno e addolcire la pillola amarissima del ritiro da Kiev e del ritiro da Kharkiv.

Dal punto di vista tattico, la caduta dell’Azovstal non cambia l’economia della guerra. Non è un’acquisizione decisiva per controllare il territorio o per modificare gli equilibri sul campo. Il suo valore è simbolico. Tuttavia, l’accordo sull’evacuazione ne diminuisce molto il peso propagandistico e psicologico. I russi volevano mostrare al mondo i combattenti neonazisti (vera mania di regime) e quelli stranieri e, forse, parzialmente riusciranno a farlo, visto che gli sfollati dell’Azovstal vengono diretti a strutture in territorio controllato dai russi prima di essere scambiati con prigionieri russi detenuti dagli ucraini. Tuttavia, senza una fiera battaglia e una resa delle armi non è la stessa cosa.