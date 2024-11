Biden annuncia il cessate il fuoco in Libano: “Serve anche a Gaza” -IL VIDEO

“Ho delle buone notizie da riferire dal Medio Oriente. Ho appena parlato con i primi ministri di Israele e Libano. Sono lieto di annunciare che i loro governi hanno accettato la proposta degli Stati Uniti di porre fine al devastante conflitto tra Israele e Hezbollah”, così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel suo annuncio ufficiale in cui ha ringraziato la forte collaborazione con il presidente francese, Emmanuel Macron.

Un discorso che è stata poi un’occasione per il presidente americano per rimarcare le responsabilità della guerra in corso in Medio Oriente: “Sia chiaro, non è stato Israele a lanciare questa guerra. Nemmeno il popolo libanese ha voluto questa guerra e nemmeno gli Stati Uniti”.



Joe Biden ha poi aggiunto: “Anche a Gaza serve una tregua urgente, la popolazione civile sta vivendo un inferno. Nei prossimi giorni gli Stati Uniti lanceranno una nuova iniziativa insieme a Turchia, Egitto, Qatar, Israele e altri Paesi per raggiungere il cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas”.

Di Matilde Testa