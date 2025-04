Dopo i dazi di Trump crollano le Borse, tonfo di Wall Street in apertura: 2mila miliardi in fumo. Male Milano (-3,6%). Casa Bianca: “Fidatevi del tycoon”

Dopo i dazi reciproci – verso tutto il mondo – annunciati da Trump, crollano le Borse. Si tratta dei cali maggiori negli ultimi 2 anni. Con il segno “meno” anche banche, aziende (e non solo)

Dopo i dazi reciproci – verso tutto il mondo – annunciati ieri (in tarda serata, ora italiana) dal presidente statunitense Donald Trump, in apertura di giornata (pomeriggio, ora italiana) crollano le Borse. Si tratta dei cali maggiori negli ultimi 2 anni. In fumo 2mila miliardi.

Crollano le Borse. Tonfo di Wall Street in apertura

Tonfo di Wall Street (-2,76%) in apertura:

Dow Jones: -2,62%, a 41.142,50 punti;

Nasdaq: -4,40%, a 16.831,59;

S&P 500: -3,40%, a 5.486,62 punti.

I dazi di Trump che – a suo dire – “liberano l’America”, stanno facendo crollare i mercati.

Male Milano. Ma non solo

Altri numeri:

Milano: -3,6%;

Parigi: -3%;

Francoforte: -2%;

Londra: -1,43%;

Madrid: -1,23%.

Trump: “Rendiamo l’America di nuovo grande”. Casa Bianca: “Fidatevi del tycoon”. Ma le Borse ora dicono il contrario

Il tycoon, qualche ora fa, ha scritto sul suo social Truth: “L’intervento è finito! Il paziente (gli Usa, ndr.) è sopravvissuto e sta guarendo, la prognosi è che il paziente sarà molto più forte, più grande, migliore e più resiliente che mai prima. Rendiamo l’America di nuovo grande!!!”.

“A Wall Street diciamo: fidatevi di Donald Trump”. Sono le parole pronunciate da Karoline Leavitt, la portavoce della Casa Bianca.

Crollano non solo le Borse

Crolla il greggio (Wti -7%, a 66,67 dollari al barile).

Crollano anche le tariffe commerciali sull’acciaio:

Tenaris: -8,22%;

Saipem: -6,86%;

Prysmian: -5,08%;

Antofagasta: -7,25%;

Anglo American: -6,44%.

Per quanto riguarda il comparto dell’energia:

Bp: -5,52%;

Shell: -4,57%;

Eni: -4,3%;

TotalEnergies: -4,02%.

Sotto pressione anche il gas. Sulla piazza di Amsterdam lascia sul campo infatti il 5,88%, a 38,84 euro al MWh per le consegne di maggio. Sotto pressione anche il dollaro che scende a quota 0,9 euro e 0,765 sterline. Con un calo rispettivamente del 2% e dell’1,1%.

L’oro inverte la rotta di questo ultimo periodo e mostra un -0,78%, a 3.071,42 dollari al barile.

I bancari

Colpiti anche i bancari:

Standard Chartered: -10,41%;

Hsbc: -7,46%;

Unicredit: -6%;

Santander: -5%;

Popolare Sondrio: -4,98%;

Intesa: -4,33%;

Banco Bpm: -4,21%;

Mps: -2,06%.

Altri segni “meno”

Non finiscono qui i segni “meno”:

Puma: -12%;

Pandora: -11,34%;

Adidas: -9,55%;

Burberry: -8,07%;

Swatch: -6,95%;

Richemont: -6,12%;

Cucinelli: -5,42%;

Moncler: -2,75%;

Ferragamo: -4,78%.

Il comparto automobilistico

Per quanto riguarda il comparto automobilistico:

Stellantis: -2,98%;

Renault: -2,89%;

Ferrari: -2%;

Porsche: -1,57%.

di Filippo Messina